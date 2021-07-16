Метеоролог предупредил о заметном понижении температуры на следующей неделе

Сегодня и завтра в столичном регионе ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Однако в воскресенье осадков не ожидается и сохранится все такая же жаркая погода - до 33 градусов тепла. О погоде выходные и на предстоящей неделе в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика вчерашние дожди в Москве, были не такими сильными.

«После вчерашнего дождя, который был не таким уж сильным, в Шеремьетьево было 16 мм - совершенно типичная ситуация, вот во Внуково – 1 мм, а в Домодедово еще меньше - меньше одного миллиметра. Эти осадки были фрагментами. Пятнами. Пятнистые осадки - это, действительно, так летом и происходит», уточнил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что температура в ночное время остается очень теплой, минимальные значения составляют плюс 17-20 градусов. В понедельник, 19 июля, погода изменится, подчеркнул синоптик.

«Начнется изменение - более облачная погода, уже кратковременные дожди, местами грозы. Температура понизится, но пока не очень сильно плюс 27-29 днем. Ночная температура в понедельник по-прежнему высокая - 17-20, а вот более заметные изменения уже начинаются во вторник - 25-26 градусов, осадки более заметные. С середины следующей недели уже начинается заметное понижение температуры, максимальные значения будут в диапазоне плюс 21-25 градусов», - рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с 7 июля.