Раскаленный мегаполис: синоптики продлили «оранжевый» уровень опасности в Москве

Синоптики объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве. Это означает, что велика вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с седьмого июля.

«Аномально жаркая погода, температура выше нормы на семь и более градусов», - приводит «Интерфакс» сообщение российского Гидрометцентра.

По прогнозам, столбики термометров будут стабильно превышать отметку в 30 градусов до начала следующей рабочей недели, при минимальных осадках.

Ранее сообщалось об очередном климатическом рекорде, когда воздух в столице раскалился до 33,6 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, до этого самая высокая температура 13 июля была зафиксирована 85 лет назад, в 1936 году, и составила + 32,4 градуса.