Врач оценил смертельные риски употребления алкоголя в жару

Пить алкогольные напитки в сильную жару крайне опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. С таким предостережением в беседе с радио Sputnik выступил врач-нарколог Василий Шуров. Именно в жару возрастает смертность от употребления горячительного, напомнил врач. Всему виной воздействие крепких напитков на сосуды, которые и без этого страдают от повышенных температур.

«Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует, и у людей возникает ишемия», - сказал Шуров.

Еще одна смертельная опасность кроется в нарушении свертываемости крови, что чревато появлением тромбов в различных органах, пояснил нарколог. Ну а в некоторых случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь.

«Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится», - предупредил эксперт.

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