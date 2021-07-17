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Врач оценил смертельные риски употребления алкоголя в жару

Ян Брацкий
02:44 17.07.2021
Горячительное нарушает свертываемость крови и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Врач оценил смертельные риски употребления алкоголя в жару
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Пить алкогольные напитки в сильную жару крайне опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. С таким предостережением в беседе с радио Sputnik выступил врач-нарколог Василий Шуров. Именно в жару возрастает смертность от употребления горячительного, напомнил врач. Всему виной воздействие крепких напитков на сосуды, которые и без этого страдают от повышенных температур.

«Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует, и у людей возникает ишемия», - сказал Шуров.

Еще одна смертельная опасность кроется в нарушении свертываемости крови, что чревато появлением тромбов в различных органах, пояснил нарколог. Ну а в некоторых случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь.

«Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится», - предупредил эксперт.

Накануне синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве в субботу из-за сильного зноя. Уточняется, что воздух прогреется до плюс 32 градусов. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Москве всю неделю стоит очень жаркая погода. Во вторник, 13 июля, температура в столице побила рекорд 85-летней давности.

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