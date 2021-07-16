В стране и мире Тропическое лето: Гидрометцентр вновь предупредил москвичей о сильной жаре Анна Касаткина В субботу, 17 июля, воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 17 июля, из-за сильной жары. Предупреждение размещено на прогностической карте Гидрометцентра России. «Очень высокая температура. Период предупреждения с 10 часов 17 июля до 18 часов 17 июля», – говорится в сообщении. Уточняется, что воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Москве всю неделю стоит очень жаркая погода. Во вторник, 13 июля, температура в столице побила рекорд 85-летней давности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика