Тропическое лето: Гидрометцентр вновь предупредил москвичей о сильной жаре
В субботу, 17 июля, воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов.
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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в субботу, 17 июля, из-за сильной жары. Предупреждение размещено на прогностической карте Гидрометцентра России.
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 10 часов 17 июля до 18 часов 17 июля», – говорится в сообщении.
Уточняется, что воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Москве всю неделю стоит очень жаркая погода. Во вторник, 13 июля, температура в столице побила рекорд 85-летней давности.