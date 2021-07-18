Военные медики ЦВО наращивают группировку сил и средств в Хакасии: видео

Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование мобильного госпиталя в столицу Республики Хакасия город Абакан с военного аэродрома Шагол в Челябинской области.

Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в городе Черногорске. По прибытию в реабилитационный центр врачи провели рекогносцировку по размещению пневмо-каркасных модулей и установки оборудования.

В ближайшее время планируется провести совместное совещание с гражданскими специалистами республики, на котором будет определен порядка и объем работы военных медицинских работников. В составе госпиталя 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

Также, по решению Шойгу, для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Хакасия военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.