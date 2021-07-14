Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей

Минобороны России за счет производственных возможностей Воздушно-космических Сил РФ оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений в различных регионах страны.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны, Минобороны уже передано более 61,5 тонны жидкого кислорода для нужд профильных госпиталей.

Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании.