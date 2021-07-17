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Военные медики ЦВО приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии

Виктория Ивашечкина
15:52 17.07.2021
В ближайшее время специалисты проведут совместное совещание с гражданскими специалистами республики.
Военные медики ЦВО приступили к развертыванию приемного отделения в Хакасии
© Фото: Минобороны РФ
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Два самолета Ил-76В военно-транспортной авиации доставили личный состав и медицинское оборудование в столицу Республики Хакасия город Абакан с аэродрома Шагол Челябинской области.

Военнослужащие совершили марш автомобильным транспортом и приступили к развертыванию приемного отделения на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске.

Подчеркивается, что в ближайшее время проведут совместное совещание с гражданскими специалистами республики. Будет определен порядка и объем работы военных медицинских работников.

В составе госпиталя 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики.

Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к переброске в Хакасию мобильного военного госпиталя. В Абакан направили 67 военных медиков.

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