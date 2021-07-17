Следствие попросило домашний арест для сбившей детей девушки

Следователи обратились в Никулинский суд Москвы с просьбой отправить под домашний арест водителя иномарки, сбившую в столице трех детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

«Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы», - говорится в сообщении.

Также было добавлено, что, по предварительной информации, находившаяся за рулем автомобиля Mazda девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла накануне, 16 июля. Тогда водитель иномарки на улице Авиаторов сбила троих детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшим в аварии детям 9 месяцев, 4 года и 5 лет.

Как уточнялось, мальчик пяти лет получил наиболее серьезное повреждение - перелом основания черепа. С места аварии его эвакуировали в медучреждение на вертолете. Сегодня стало известно, что находившийся в коме ребенок скончался.