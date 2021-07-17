Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

В Москве простились с актером и музыкантом Петром Мамоновым. Лидера «Звуки Му» проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Церемония прощания с артистом прошла в Донском монастыре, где также состоялось отпевание. На траурной панихиде, которая продолжалась более двух часов, присутствовали друзья музыканта, его коллеги и поклонники.

Мамонова похоронят в подмосковном городе Верея, где он прожил последние 25 лет.

Артист скончался в среду, 15 июля, в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных COVID-19. Его госпитализировали с коронавирусом в конце июня. Состояние артиста ухудшалось, врачи вынуждены были перевести его на ИВЛ и ввести в медикаментозную кому. К сожалению, после двух недель борьбы за жизнь Мамонов скончался.

Актер и музыкант Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му».