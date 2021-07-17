В Москве проходит прощание с Петром Мамоновым

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым проходит в Москве в Донском монастыре. Артист скончался в среду, 15 июля, в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных COVID-19. На траурную панихиду пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин. Музыканта похоронят в подмосковном городе Верея, где он жил последние 25 лет.

Актер и музыкант Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Также Мамонов является основателем и солистом группы «Звуки Му».