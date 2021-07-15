Умер Петр Мамонов

На 71-м году жизни скончался советский и российский актер, лидер рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов.

Напомним, артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. Спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ, его состояние ухудшилось.

В четверг утром, 15 июля, сообщалось, что Мамонов находится в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии. Пятнадцатые сутки - на аппарате искусственной вентиляции легких, вывести его из медикаментозной комы у врачей не получалось.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Он известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». Он является основателем и солистом группы «Звуки Му».