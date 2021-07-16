Интеллектуальный фонд: выпускники научных рот продолжат службу в технополисе «ЭРА»

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялась официальная церемония вручения первых офицерских званий выпускникам осеннего призыва. Молодые ученые приняли решение продолжить научно-исследовательскую деятельность в стенах технополиса.

Один их них - Ефимов Дмитрий, призвавшийся на военную службу из Волгоградской области. Он решил заключить контракт и продолжить своею деятельность уже в офицерском звании. Будучи оператором научной роты, он принимал участие в исследовательских работах, написал более десяти научных статей, подготовил одно рационализаторское предложение и получил патент на изобретение: «Акустическая система обнаружения».

Дмитрий выступал на научно-практических конференциях с докладами и участвовал в выставках, проводимых на базе ВИТ «ЭРА». Теперь ему предстоит руководить работой взвода операторов по направлению «Геоинформационные системы военного назначения».

Еще одним молодым офицером стал Цилуйко Даниил из Иркутска. Он неоднократно представлял результаты научно-исследовательской деятельности в области медико-биологических исследований. В рамках инициативного проекта в интересах Главного военно-медицинского управления разработал универсальный медицинский пресс для изготовления имплантатов.

Цилуйко является автором пяти научных статей, участвовал в трех научно-практических конференциях, проводил медико-психологическое тестирование в ходе выполнения научно-исследовательской работы «Камертон». Даниил в технополисе «ЭРА» будет совмещать научную деятельность по направлению «Медико-биологических исследований» с руководством работой операторов взвода «Биотехнических систем и технологий».

Торжественная церемония, посвященная присвоению первого офицерского звания «лейтенант» выпускникам технополиса, прошла под руководством врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Дмитрия Горбатенко.

«Сегодня мы чествуем тех, кто выбрал путь служения Родине в уникальном военном иннограде, чьи достижения высоко оценены как командованием, так и научным сообществом. Для вас открывается новая страница биографии. Уверен, что вы приложите все силы, чтобы достойно справиться с поставленными задачами, а также окажете действенную помощь и поддержку своим подчиненным» - отметил генерал-майор.

В ответном слове молодые офицеры поблагодарили руководство министерства обороны Российской Федерации и технополиса за оказанное доверие и пообещали приложить все силы, чтобы достойно справиться с поставленными задачами.

За время работы Военного инновационного технополиса «ЭРА» отбор в научные роты прошли студенты более ста ведущих ВУЗов страны. Это молодые люди, имеющие высокий средний балл в дипломе, проявляющие склонность к научной деятельности, победители и призеры олимпиад различного масштаба. Год службы в стенах технополиса ставит перед ними серьезные научные задачи, направленные на поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также позволяет оценить личный вклад каждого.