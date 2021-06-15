Технополис «ЭРА» представил в Москве перспективные разработки

Два десятка перспективных разработок представил Военный инновационный технополис «ЭРА» в Москве в рамках «Российской недели высоких технологий». Это и автоматизированная система научно-технической экспертизы, и система подтверждения подлинности электронных документов, а также новейшие решения в области медицинской диагностики.

В созданном на базе технополиса центре машинного обучения операторы научных рот занимаются внедрением нейросетей в интересах Минобороны и гражданского населения, но в первую очередь ставят искусственный интеллект на вооружение Российской армии.

«Есть решения по распознаванию ковидных заболеваний. На базе речевых технологий планируем на форуме показать элементы интеллектуального колл-центра, но с требованием Минобороны по безопасности», - поделился заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России Александр Осадчук.

В «ЭРЕ» осуществляются исследования по 16 научным направлениям, большинство которых охватывает предметную область информационных технологий. Среди них информатика и вычислительная техника, техническое зрение и распознавание образов, робототехника, автоматизированные системы управления и телекоммуникационные технологии.