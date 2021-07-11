Ученые-призывники направились на прохождение службы в научные роты ВС РФ

Со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов РФ осуществлена отправка призывников в научные роты радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции военнослужащими научной роты проводятся работы по подборке и апробированию специальной ткани, создана и запатентована маска для защиты органов дыхания. Эти приспособления применяются военными и гражданскими врачами во время работы с больными COVID-19 в «красной зоне».

Призывник из Мурманской области Михаил Ширнин отправился проходить военную службу в научную роту – в технополис «ЭРА» на берегу Черного моря. Служба будет неотрывно связана с научной деятельностью. Ведь инновационный технополис «ЭРА» - элита российской армии – своего рода военный наукоград. Ширнин стал третьим призывником из Мурманской области, которого уже ждет «ЭРА».