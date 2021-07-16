В авиакомпании рассказали об опыте пилота, аварийно посадившего Ан-28

Командир воздушного судна Анатолий Прытков, который в пятницу, 16 июля, аварийно посадил Ан-28 в Бакчарском районе Томской области, является пилотом высокого класса. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал Александр Удальцов, начальник штаба авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит воздушное судно.

«Этот пилот - командир воздушного судна высокого класса, то есть он умудрился в болотистой местности посадить самолет, да, они перевернулись, но при этом пассажиры не пострадали», - отметил представитель авиакомпании.

Он добавил, что Прытков летает на Ан-28 уже около шести лет. Более того, пилот является инструктором-экзаменатором и обладает правом квалификационных проверок у летного состава.

«Прытков Анатолий Яковлевич, командир воздушного судна, летает на нем (Ан-28. - Прим. ред.), если мне не изменяет память, с 2015 года, очень грамотный специалист, является пилотным инструктором-экзаменатором, с правом квалификационных проверок у летного состава, это, в общем-то, предел того, чего может достигнуть пилот-инструктор», - пояснил Удальцов.

Он добавил, что второй пилот Фарух Хасанов является начинающим пилотом на этом типе самолета.

«Он (Фарух Хасанов. - Прим. ред.) буквально недавно прошел переучивание, прошел строй и сейчас именно с инструктором осуществлял полет, но это ни в коей мере не могло сказаться на действиях экипажа», - сообщил Удальцов.

При этом он выразил уверенность, что причину инцидента в итоге установит комиссия, которая проверит в том числе и в версию об отказе двигателей самолета.

Ан-28 совершил жесткую посадку, когда следовал из города Кедровый в Томск. В результате авиапроисшествия воздушное судно получило сильные повреждения. На борту, по последним данным, находились 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они живы. Более того, у людей не оказалось никаких тяжелых повреждений. Командир воздушного судна в свою очередь сломал ногу.