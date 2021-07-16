В оперштабе сообщили о состоянии пассажиров Ан-28 после жесткой посадки в Томской области

Пассажиры самолета Ан-28, который в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в Томской области, по предварительной информации, не получили серьезных травм. Об этом «Звезде» сообщили в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП.

«Предварительно, тяжело пострадавших нет», - уточнил собеседник телеканала.

Также известно, что командир воздушного судна получил перелом ноги. У остальных членов экипажа и пассажиров серьезных травм не зафиксировано - только ссадины и небольшие повреждения.

Пропавший борт совершил жесткую посадку, когда следовал из города Кедровый в Томск. В результате авиапроисшествия борт получил сильные повреждения.

Предварительно, у воздушного судна отказал двигатель, в результате пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

На борту находились 19 человек, в том числе четыре члена экипажа, а также трое детей.