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В оперштабе сообщили о состоянии пассажиров Ан-28 после жесткой посадки в Томской области

Светлана Иванова
16:10 16.07.2021
По предварительным данным, пассажиры Ан-28 не получили тяжелых травм при жесткой посадке под Томском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пассажиры самолета Ан-28, который в пятницу, 16 июля, совершил жесткую посадку в Томской области, по предварительной информации, не получили серьезных травм. Об этом «Звезде» сообщили в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП.

«Предварительно, тяжело пострадавших нет», - уточнил собеседник телеканала.

Также известно, что командир воздушного судна получил перелом ноги. У остальных членов экипажа и пассажиров серьезных травм не зафиксировано - только ссадины и небольшие повреждения.

Пропавший борт совершил жесткую посадку, когда следовал из города Кедровый в Томск. В результате авиапроисшествия борт получил сильные повреждения.

Предварительно, у воздушного судна отказал двигатель, в результате пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

На борту находились 19 человек, в том числе четыре члена экипажа, а также трое детей.

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