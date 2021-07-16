Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки Ан-28
В результате происшествия самолет получил сильные повреждения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Телеканал «Звезда» публикует первые фотографии с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области. В результате авиапроисшествия борт получил сильные повреждения.
По предварительным данным, у самолета отказал двигатель и пилотам пришлось совершить экстренную посадку. Все пассажиры на борту воздушного судна выжили. На месте работали спасатели Сибирского АПСЦ Колпашевская РПСБ.