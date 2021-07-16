Все живы: найден пропавший в Томской области самолет Ан-28

Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, он совершил жесткую посадку. Все люди на борту воздушного судна выжили, сообщили «Звезде» в МЧС России.

Как пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС по региону Евгений Башкатов, Ан-28 нашли по координатам.

«Все живы, борт в аварийном состоянии. Борт наш авиационно-спасательный подсел, проводится осмотр, и эвакуация будет пассажиров... Аварийная посадка была на пересеченную местность», - рассказал он.

В 13.00 по московскому времени у Ан-28, совершавшего полет по маршруту город Кедровый - город Томск, сработал аварийный маяк. На борту находилось 15 взрослых, два ребенка и четыре члена экипажа. Маяк сработал над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный.

В связи с происшествием в готовность привели аэромобильную группировку МЧС в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. К поискам также привлекался ведомственный Ми-8 со спасателями на борту. Место жесткой посадки самолета было обнаружено в 14.36 мск.