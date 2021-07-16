«Уже точно не полетим»: собиравшаяся лететь на Ан-28 об инциденте в Томской области

Днем в пятницу, 16 июля, в Томской области после пропажи с радаров жесткую посадку совершил самолет Ан-28. Также выяснилось, что на борту самолета находилось 15 взрослых, два ребенка и четыре члена экипажа.

Позже в МЧС сообщили, что по счастливому стечению обстоятельств все пассажиры судна выжили.

В беседе со «Звездой» женщина, которая планировала лететь на этом самолете по маршруту город Кедровый – город Томск, рассказала, что никогда ранее не летала данной авиакомпанией. Кроме того, по ее словам, она первый раз решила отправиться в Томск по воздуху, а не на машине, как обычно.

«Собирались лететь именно на этом самолете Ан-28. Он должен был с Кедрового прилететь в Томск. Вот мне сейчас за руль, а я боюсь. Ощущения такие: хорошо, что мы туда не полетели и уже точно не полетим по воздуху. Первый раз хотела полететь туда, чтобы сэкономить время», - отметила женщина.

Напомним, в 13.00 по московскому времени у Ан-28 сработал аварийный маяк над Бакчарским районом в 15 километрах от населенного пункта Центральный.

В связи с инцидентом в готовность привели аэромобильную группировку МЧС в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. К поискам также привлекался ведомственный Ми-8 со спасателями на борту.

Как рассказали в МЧС, воздушное судно удалось найти по координатам. При этом борт находится в аварийном состоянии.