В МЧС раскрыли подробности пропажи самолета Ан-28 в Томской области

О том, что над Бакчарским районом Томской области сработал аварийный маяк самолета Ан-28, стало известно в 13:00 по московскому времени. Воздушное судно летело по маршруту город Кедровый - город Томск. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«На борту предварительно находились 17 человек. Из них 14 человек - это пассажиры, 3 человека - это члены экипажа», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.

Было добавлено, что на поиски пропавшего с радаров воздушного судна вылетел вертолет Ми-8.