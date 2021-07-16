«Зачистить старые ряды»: эксперт оценила назначение Монастырского на пост главы МВД Украины

Назначение депутата Дениса Монастырского главой МВД Украины свидетельствует об определенных зачистках, которые происходят в рядах киевской власти. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала политолог Наталия Елисеева.

«И, возможно, это связано с тем, что Зеленский пытается зачистить старые ряды, которые до сих пор влияли на управление государством – это первый момент. Второй момент – это назначение господина Монастырского. Так или иначе он человек тоже той системы. С 2006 года он был учредителем молодежного объединения определенного, входил в различные юридические группы, причем в группы, которые так или иначе (связанные – Прим.ред.) именно с международными компаниями, как юрист. Грубо говоря, сказать, что-то поменялось серьезно нельзя», – уточнила Елисеева.

По ее словам, у Монастырского нет такого влияния, какое было у его предшественника Арсена Авакова.

«У него (Монастырского – Прим.ред.) нет такого влияния, как было у Авакова. Потому что то, что творил Аваков и то, какое влияние и роль он имел, конечно, с влиянием Монастырского не сравнится. Нужно время. Мы будем смотреть через какое-то время, какие Монастырский будет делать заявления. Как он будет принимать участие в деятельности (Министерства – Прим.ред.) внутренних дел и как он будет себя показывать. На данный момент, можно сказать, что этот кандидат несколько слабее Авакова, но тут будет вопрос в том, как он дальше будет развиваться», – подчеркнула политолог.

По мнению Елисеевой, так как кандидатуру Монастырского предложил Владимир Зеленский, то это человек именно со стороны президента.

«Потому что Аваков и Зеленский были “по разную сторону баррикад”», – резюмировала политолог.

Ранее стало известно, что МВД Украины возглавил депутат Денис Монастырский. Соответствующее решение принял в ходе голосования украинский парламент. В пятницу, 16 июля, кандидатуру Монастырского поддержал 271 депутат Верховной рады при 226 необходимых.

Предыдущий глава МВД Украины Арсен Аваков был назначен на этот пост 27 февраля 2014 года. В начале недели стало известно о решении чиновника подать в отставку. В четверг, 15 июля, парламент Украины уволил Авакова с должности.