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Аваков отреагировал на свою отставку

Светлана Иванова
10:54 16.07.2021
Кандидатом на пост министра внутренних дел Украины называют главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, отставку которого накануне поддержала Верховная рада, отреагировал на это решение постом в соцсети.

Чиновник опубликовал на странице в Facebook фотографию, на которой запечатлен он сам, держащий правую руку на сердце. Изображение сопроводила надпись «СлаваУкраїне!».

При этом Аваков допустил ошибку в написании названия собственной страны на украинском языке. Через час экс-министр внес корректировки в пост, исправив фразу на «СлаваУкраїні!», однако история изменений осталась. На этот факт обратили внимание журналисты украинского телеканала 112.

Напомним, Арсен Аваков был назначен главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. В начале недели стало известно о решении чиновника  подать в отставку. В четверг, 15 июля, парламент Украины уволил чиновника с должности.

Как позже сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, уйти в отставку Авакову предложил президент страны Владимир Зеленский. В планах бывшего министра – продолжать оказывать помощь главе украинского государства, отметил Геращенко.

Как рассказал депутат парламента от партии «Слуга народа» Александр Качура, кандидатом на пост министра внутренних дел Украины называют главу комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

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