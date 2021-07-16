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Верховная рада назначила нового главу МВД Украины

Светлана Иванова
12:26 16.07.2021
Преемником Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины стал Денис Монастырский, занимавший пост главы комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности.
Верховная рада назначила нового главу МВД Украины
© Фото: Денис Монастырский, Facebook
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МВД Украины возглавил депутат Денис Монастырский. Соответствующее решение принял в ходе голосования украинский парламент.

В пятницу, 16 июля, кандидатуру Монастырского поддержал 271 депутат Верховной рады при 226 необходимых.

Монастырский  является юристом и экспертом по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. 

Как заявил Монастырский, выступая в Раде перед голосованием депутатов, в случае назначения он намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны Украины. Работу чиновник планирует вести в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой.

Напомним, предыдущий глава МВД Украины Арсен Аваков был назначен на этот пост 27 февраля 2014 года. В начале недели стало известно о решении чиновника подать в отставку. В четверг, 15 июля, парламент Украины уволил Авакова с должности.

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