Жителям Москвы начали отправлять сообщения с QR-кодами вакцинированных

Москвичам начали направлять сообщения на телефон с QR-кодами вакцинированных. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Для того, чтобы получить QR-код в формате сообщения, при вакцинации рекомендуется оставлять телефонный номер, а также номер СНИЛС.

«Кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например, "Спутником Лайт", придет ссылка на QR-код по СМС», - отмечается в сообщении.

Как пояснили, номер СНИЛС необходим для того, чтобы исключить возможные ошибки при получении QR-кода на федеральных порталах. В оперативном штабе также рекомендуют с особой внимательностью проверять в документах свои данные - ФИО, номер паспорта, а также год рождения.