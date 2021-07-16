Рабочие в Москве устроили бассейн в кузове грузовика

Рабочие в Москве придумали необычный способ спастись от жары. Они залили кузов самосвала водой, превратив его в бассейн. Соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как один из рабочих ныряет с бортика кузова самосвала в импровизированный бассейн, в то время как остальные купальщики наслаждаются прохладной водой.

Погода в Москве продолжает бить рекорды. Так, в среду, 14 июля, по данным синоптиков, был повторен температурный рекорд 1951 года. Воздух в столице, по данным синоптиков, прогрелся до +34,1 градуса тепла.

Ранее синоптики из-за аномальной жары объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с 7 июля.