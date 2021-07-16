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Рабочие в Москве устроили бассейн в кузове грузовика

Олеся Степакова
12:56 16.07.2021
Ранее синоптики из-за жары аномальной жары объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в столице.
© Видео: ryrik86, Instagram © Фото: ryrik86 Instagram
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Рабочие в Москве придумали необычный способ спастись от жары. Они залили кузов самосвала водой, превратив его в бассейн. Соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как один из рабочих ныряет с бортика кузова самосвала в импровизированный бассейн, в то время как остальные купальщики наслаждаются прохладной водой.

Погода в Москве продолжает бить рекорды. Так, в среду, 14 июля, по данным синоптиков, был повторен температурный рекорд 1951 года. Воздух в столице, по данным синоптиков, прогрелся до +34,1 градуса тепла.

Ранее синоптики из-за аномальной жары объявили о предпоследнем «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве. Неблагоприятные метеоусловия в столице действуют с 7 июля.

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