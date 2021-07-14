Лето рекордов: Москва повторила температурный максимум 1951-го года

Температурный рекорд 1951-го года был повторен в Москве в среду, 14 июля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в среду повторен рекорд тепла 1951-го года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1», – сообщил синоптик РИА Новости.

По его словам, это уже второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток.

Днем ранее жара в столице побила рекорд 85-летней давности. Знойной погодой Москва обязана сухому и малооблачному антициклону.