Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам проводится ежегодно. С 1 августа изменение затронет тех лиц, которые официально трудились в 2020 году.

Как рассказала юрист Оксана Красовская в комментарии Life, изменение размера пенсии происходит за счет страховых взносов, которые начисляются при получении заработка или иных доходов.

«Сумма прибавки зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше она будет. Перерасчет происходит за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется за год с учетом отчислений страховых взносов в ПФР», - отметила специалист.

Она подчеркнула, что перерасчет происходит автоматически, никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не надо.

Размер прибавки ограничен из-за установленных максимальных значений индивидуального пенсионного коэффициента. До 2022 года при перерасчете страховой пенсии действует максимальное значение ИПК, равное 3,0.

Стоит отметить, что неофициальное трудоустройство не дает права на увеличение пенсии.

«Неработающим пенсионерам никакого перерасчета с 1 августа 2021 года тоже ждать не стоит. Для них предусмотрена ежегодная индексация с 1 января», - пояснила Красовская.

Она добавила озадачиться тех пенсионеров, которые работают официально, однако повышения выплат не увидят. В этом случае стоит обратиться в ПФР, считает юрист.

Также с 1 августа поднимутся накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата. В прошлом году повышение накопительных пенсий оказалось на уровне 9,13%. Для участников программы софинансирования пенсионных накоплений прибавка составила 7,99%.

Юрист отметила, что относительно 2021 года коэффициенты повышения пока не определены. Она добавила, что он определяется в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года.