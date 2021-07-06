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Россиянам назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Алена Миронова
07:20 06.07.2021
В Пенсионном фонде России запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей.
Россиянам назвали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Среднегодовая пенсия по старости в 2024 году может составить 20 338 рублей. Об этом свидетельствуют основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В соответствии с документом, ежегодная индексация пенсий должна проводиться с 1 января. Планируется, что уже в 2022 году размер индексации будет составлять 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%. Так, в результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году - 19 399 рублей, а в 2024 году - 20 338 рублей.

Более того, ожидается, что в 2022 году страховые пенсии в государстве начислят 39, 57 миллиона человек, а в 2023 - 38, 93 миллиона человек, а в 2024 году - 38, 86 миллиона человек.

Отмечается, что корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не планируется.

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