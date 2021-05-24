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Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг

Алена Миронова
14:29 24.05.2021
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России продлили до конца года.
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оказания услуг. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

Проактивный порядок оказания по большей части всех услуг Пенсионного фонда ввели весной 2020 года ввиду распространения COVID-19. Теперь этот порядок позволит россиянам и в дальнейшем обращаться за услугами фонда дистанционно до конца 2021 года.

Так, не посещая лично клиентские службы ПФР, возможно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пособий, а также пенсий.

Как разъяснили в ведомстве, оформить пенсию теперь можно путем отправки электронного заявления через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или же через портал Госуслуг. Поскольку работодатели передают абсолютно все необходимые данные в информационную систему Пенсионного фонда, то к моменту достижения пенсионного возраста, вся эта информация уже имеется в распоряжении фонда. Гражданину остается только подать электронное заявление для того, чтобы оформить выплату.

За назначением пенсии также можно обратиться по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для того, чтобы оказать эту услугу, операторы фонда получают согласие на оформление выплат, после чего это отражается в специальном акте, по которому уже и создается заявление о назначении пенсии.

Что касается пенсии по инвалидности, все их виды и отдельные социальные выплаты сегодня назначаются с использованием Федерального реестра инвалидов. При обращении в фонд инвалиду требуется лишь подать заявление, что, в свою очередь, можно сделать полностью удаленно.

Некоторые же из списка услуг благодаря реестру инвалидов могут быть предоставлены и вовсе без заявление. Сюда можно отнести продление пенсии по инвалидности - весь процесс в данном случае происходит автоматически.

Территориальные органы Пенсионного фонда сегодня оказывают полное содействие гражданам в запросе сведений для назначения выплат. Так, к примеру, фонд взаимодействует с учебными заведениями, чьи данные, в свою очередь, позволяют гражданам не предоставлять подтверждающие документы для распоряжение материнским капиталом или же продления пенсии по потере кормильца.

Вся необходимая справочная информация о выплатах, включая и те, которые уже могут быть предоставлены гражданину, доступна в электронном кабинете. Так, например, пенсионеры и предпенсионеры могут найти в личном кабинете справки, а также выписки, которые подтверждают назначение выплат или же право на льготы. Эти документы заверяются усиленной цифровой подписью. Более того, они могут быть дистанционно отправлены и в другие ведомства.

Граждане, осуществляющие в настоящий момент трудовую деятельность, могут посмотреть в личном кабинете сведения о пенсионных коэффициентах, стаже, отчислениях работодателей на пенсию, а также сумме накоплений. С прошлого же года в этот список стали входить и данные о работе из электронной трудовой книжки.

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