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Лавров заявил о стремительной деградации обстановки в Афганистане

Светлана Иванова
11:34 16.07.2021
Москва со своей стороны заинтересована оказать содействие диалогу сторон конфликта в регионе, заверил глава МИД РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на риски перетока нестабильности в соседние с Афганистаном страны.

Как пояснил глава МИД РФ в ходе церемонии открытия Международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности», ситуация в стране продолжает деградировать.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, и без того достигшего беспрецедентного уровня.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, обсуждается вероятность подключения к формату «тройки» по Афганистану ряда влиятельных игроков.

Москва со своей стороны заинтересована оказать содействие диалогу сторон конфликта в регионе, заверил российский министр.

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