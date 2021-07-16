Лавров заявил о стремительной деградации обстановки в Афганистане

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на риски перетока нестабильности в соседние с Афганистаном страны.

Как пояснил глава МИД РФ в ходе церемонии открытия Международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности», ситуация в стране продолжает деградировать.

«К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, и без того достигшего беспрецедентного уровня.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, обсуждается вероятность подключения к формату «тройки» по Афганистану ряда влиятельных игроков.

Москва со своей стороны заинтересована оказать содействие диалогу сторон конфликта в регионе, заверил российский министр.