Талибы* назвали условие для объявления перемирия

Участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери заявил, что талибы* (террористическая организация, запрещенная в РФ ) объявят о трехмесячном прекращении огня при условии освобождения 7 тысяч заключенных и исключения организации из «черного списка» ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал 1TV News.

Днем ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва общается с талибами* из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе. По его словам, Россия предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится после вывода войск США.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил о том, что присутствие американских солдат в Афганистане препятствует созданию устойчивого правительства в республике. Отмечается, что вывод планируется завершить до 11 сентября. Байден добавил, что, несмотря на вывод войск, США предупреждают «Талибан*, что будут решительно отвечать на возможные атаки на представителей страны и ее партнеров.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.