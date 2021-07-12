В стране и мире МИД России: США уходят из Афганистана в спешке, побросав много техники и оборудования Тимур Шерзад Сергей Лавров подчеркнул, что гипотетическое появление новых американских объектов в Центральной Азии отвечало бы интересам безопасности в регионе. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал уход американцев из Афганистана. «Насчет того, что Вашингтон дает понять... американцы много что давали понять за 20 лет своего присутствия в Афганистане, начиная от провозглашения победы демократии, заканчивая таким, достаточно спешным уходом, побросав огромное количество техники, другого оборудования», - сказал Лавров на пресс-конференции по переговорам с главой МИД Судана. Сергей Лавров подчеркнул, что гипотетическое появление новых американских объектов в Центральной Азии не отвечало бы интересам безопасности в регионе. С его слов, часть стран региона отказались воплощать это напрямую, а часть состоят в ОДКБ, что не позволяет им разместить на своей территории американские базы в одностороннем порядке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика