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Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19

Олеся Степакова
06:42 12.07.2021
По словам специалиста, для нынешнего коронавируса был найден как минимум один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, однако оставшиеся 4% - до сих пор загадка.
Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Для точного определения происхождения COVID-19 понадобится год или два. Об этом сообщил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Может быть год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, также, как и возникновение вируса атипичной пневмонии – очень редкое природное событие», – рассказал РИА Новости ученый.

По его словам, при выявлении причин возникновения атипичной пневмонии 2002-2003 года, исследователям удалось довольно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и даже отследить, как вирус попал из природы к человеку. Для нынешнего коронавируса тоже был найден, по крайней мере, один четкий предшественник, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% – это и есть загадка, подчеркнул Нетесов. 

«Над ней сейчас бьются и решают специалисты в самых разных странах. В США вообще идет фундаментальное расследование, связанное с тем, что надо изучить как можно больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных», – уточнил специалист.

Ученый также пояснил, что коронавирусов в природе очень много у самых разных видов животных, а не только у летучих мышей.

Ранее врач-инфекционист  Евгений Тимаков рассказал о случаях инфицирования COVID-19 в третий раз. По словам специалиста, случаи инфицирования коронавирусом в третий раз свидетельствуют о способности COVID-19 обходить иммунные барьеры.

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