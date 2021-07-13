Ученые научились подавлять размножение коронавируса

Австралийские биологи разработали новый способ подавления размножения вируса SARS-CoV-2 в клетках человека. Репликация коронавируса останавливается при помощи инструментов генной инженерии, пишет журнал Nature Communications.

Метод основан на редактировании генов CRISPR, позволяющем удалять аномальные РНК. Этот способ разрабатывался сотрудниками Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне для лечения рака у детей в 2019 году, однако эффективен и для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, считают ученые.

В основе инструмента лежит способность фермента CRISPR-Cas13b связываться с РНК-мишенями и разрушать часть генома, в результате репликация внутри клеток прекращается.

В ходе лабораторных испытаний способ продемонстрировал свою эффективность. В частности, ученые подавили репликацию различных штаммов вируса в инфицированных клетках.

По мнению авторов научной работы, на основе метода CRISPR-Cas13 можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов. Из-за гибкости и адаптируемости инструмента его можно использовать для создания лекарств против множества патогенных вирусов, в том числе гриппа, лихорадки Эбола и, возможно, ВИЧ.