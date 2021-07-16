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«Это было частью моего плана»: Керри пошутил об аномальной жаре в Москве

Иван Линдеманн
00:38 16.07.2021
Он выразил уверенность, что его российские коллеги заметили множество доказательств изменений климата.
«Это было частью моего плана»: Керри пошутил об аномальной жаре в Москве
© Фото: Ivan Makeev, globallookpress
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Спецпосланник президента США по климату Джон Керри поиронизировал над тем, что его визит в Москву совпал с рекордной жарой.

«Это было частью моего плана», - сказал он в интервью «Коммерсанту».

Также Керри добавил, что жара должна была помочь ему убедить Москву активизировать работу по снижению вредных для экологии выбросов. Кроме того, он выразил уверенность, что его российские коллеги заметили множество доказательств изменений климата.

«Россия признала, что есть огромная потребность в том, чтобы все мы собрались вместе и подтвердили намерение придерживаться ранее взятых на себя обязательств, в том числе в рамках Парижского соглашения по климату», - уточнил Керри.

Напомним, что в Москве в июне и июле было побито несколько температурных рекордов. Керри был с рабочим визитом в России с 12 по 15 июля.

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