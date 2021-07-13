В стране и мире Керри оценил диалог с Лавровым по климату Ян Брацкий Американский эмиссар сравнил объемы выброса парниковых газов в США и России и предложил действовать сообща в вопросах изменения климата. © Фото: ClimateEnvoy, twitter Читайте нас на: Специальный посланник главы Белого дома по климату и экс-госсекретарь США Джон Керри позитивно оценил свои переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. «Очень важно, что мы наращиваем глобальные амбиции по климатической повестке на пути к конференции в Глазго (в ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) и после. Хорошее начало обсуждения возможностей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, как разрешить кризис в сфере климата», - говорится в размещенной в понедельник записи Керри в Twitter. Перед началом переговоров Керри заявил, что обоюдный выброс парниковых газов в США и России достиг значительных объемов, что вынуждает Вашингтон и Москву действовать сообща по вопросам изменения климата. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика