Чернышенко обсудил с Керри вопросы климата и экономики

За минувшие 30 лет российская экономика стала в два раза экологичнее и борьба с изменением климата продолжится. Об этом вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко рассказал в ходе встречи с представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Зампред кабмина отметил, что Россия одна из немногих стран мира, которая снизила выбросы парниковых газов.

«Мы входим в число мировых лидеров по этому направлению, а также по темпам роста поглощающей способности российских лесов. Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российские экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира», - цитирует слова Чернышенко агентство ТАСС.

В ближайшем будущем, отметил он, в России будет принят пакет климатических нормативно-правовых актов. Кроме того, одним из важнейших направлений является использование возобновляемых источников энергии.

«Важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведется активная работа», - добавил зампред правительства РФ.

Россия и США являются лидерами по объемам выброса парниковых газов, уточнил Чернышенко. Поэтому Москва и Вашингтон должны сотрудничать в решении этой проблемы. На первом этапе это может быть совместный мониторинг лесных пожаров, предположил российский представитель.