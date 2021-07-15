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В Германии нашли способ устранить разногласия по «Северному потоку - 2»

Олеся Степакова
09:00 15.07.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ заявил, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях.
В Германии нашли способ устранить разногласия по «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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При запуске «Северного потока - 2» и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.

«Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала», – приводит РИА Новости слова политика.

Лашет назвал проект экономическим и подчеркнул, что он не должен «обезвоживать» Украину.  Он также заметил, что «политически не имеет значения», транспортируется российский газ по суше или по морю.

Ранее в Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что вторая нитка «Северного потока - 2» почти завершена, далее должны последовать техническая экспертиза и приемка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил ранее, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2», так как проект представляет экономическую угрозу и угрозу безопасности.

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