Киев надеется на компенсацию от США после запуска «Северного потока-2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток-2».

«Решительность США компенсировать (потери) Украине, если «Северный поток-2» будет достроен, в последнее время явно выросла», - подчеркнул Кулеба, передает Welt.

По его словам, Германия и Штаты в настоящее время ведут переговоры, но Украина в них не участвует. По словам Кулебы, если Киеву предложат переговоры о компенсации, тогда власти подумают над этим.

По его мнению, «Северный поток-2» представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в «непоколебимой поддержке» со стороны США из-за действий президента Америки Джо Байдена. Украинский политик заявил, что его неприятно удивило решение Вашингтона не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, строящей «Северный поток - 2».