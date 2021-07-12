В Германии заявили, что вторая нитка «Северного потока - 2» почти завершена

В Германии идет процесс технической приемки газопровода «Северный поток - 2». Вторая нитка трубопровода почти завершена, сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

«В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки - строительство первой нитки завершено, вторая почти построена», - говорится в заявлении ведомства.

Далее должны последовать техническая экспертиза и приемка, уточняется в сообщении. Помимо этого, в рамках технического процесса разрабатывают разрешение на ввод в эксплуатацию, передает РИА Новости.

На текущей неделе проект «Северный поток - 2» в Вашингтоне обсудят канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Как заявили в Белом доме, американский лидер все еще считает строительство газопровода «плохой сделкой».