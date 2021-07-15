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Всегда готовы: кадры боевой и тактической подготовки миротворцев РФ в Карабахе

Ян Брацкий
05:43 15.07.2021
Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 150 военнослужащих российского миротворческого контингента.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных задач в соответствии с программой подготовки миротворческих подразделений.

На полигоне, в ходе практических действий, военнослужащие совершенствовали навыки приведения минометов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчетов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы. На заключительном этапе военнослужащие выполнили учебные стрельбы с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на различных дальностях.

Также экипажи бронетранспортеров БТР-82А на трассе танкодрома и директрисе боевых машин отработали вождение по пересеченной местности с преодолением различных препятствий и выполнили упражнения контрольных стрельб из 7,62-мм спаренного пулемета ПКТМ по одиночным и групповым целям.

«На данном полигоне личный состав взвода выполнял первое упражнение контрольных стрельб из вооружения бронетранспортера БТР-82А. Цели занятия полностью достигнуты. Личный состав поражает цели на хорошо и отлично, уверенно действует при управлении боевой машины», - рассказал руководитель занятия Леонид Степанов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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