Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
05:35 03.06.2021
За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.
Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Также в плановом порядке военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют мероприятия боевой подготовки, проводя тренировки по отражению нападения на наблюдательный пост и предотвращению нарушений в отношении мирного населения.

При получении сигнала миротворцы, готовы в кратчайшее время занять оборону на заранее оборудованных позициях.

«Задача наблюдательного поста - контроль за соблюдением трехстороннего соглашения, контроль за соблюдением режима прекращения огня, контроль организации безопасности движения транзитных транспортных средств и гражданского населения, а также пресечение противоправных действий в отношении мирного населения», - сообщил командир наблюдательного поста Эльбрус Кесаев.

За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября прошлого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
В египетской больнице рассказали о состоянии разбившихся в ДТП туристов из России
23:10 В стране и мире
Видео
Преступная «спецоперация»: как мошенникам удалось обокрасть сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана
22:58 В стране и мире
Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране
20:09 В стране и мире
Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка
12:00 Армия
Видео
В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений Sea Breeze
Популярное
Видео
Первый летний снег в российском регионе сняли на видео
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Видео
Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.