«Ворота в Карабах»: как миротворцы РФ обеспечивают безопасность движения через Лачинский коридор

Когда солдат миротворческой миссии РФ просит на контрольно-пропускном посту открыть багажник автомобиля - выполнять это нужно беспрекословно. Досмотр российские военные осуществляют по всей строгости. Избежать этой процедуры не сможет ни один водитель, вне зависимости от типа автомобиля, - автобус это, грузовик или обычная «легковушка».

Наблюдательный пост номер один, граница Армении и Азербайджана находится в трех километрах отсюда. Это место еще называют «воротами в Карабах», и именно здесь начинается Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению.

Именно близость к границе налагает на миротворцев особую ответственность. Проезд в Карабах осуществляется только при наличии документов, причем, на всех пассажиров. В противном случае, придется возвращаться, исключений нет ни для кого.

«Задачи поста состоят в демонстрации присутствия вооруженных сил России в данном регионе. А также в контроле въезда и выезда в Лачинский коридор определенной техники, как военной, так и гражданского транспорта», - рассказал командир наблюдательного поста Алексей Решетников.

В случае нарушения, машина задерживается, а все запрещенные к провозу грузы - изымаются. Иногда из-за таких строгих правил на посту образуются настоящие «пробки», причем, покидать свои машины запрещено. Когда на улице +40 градусов, находиться в машине, зачастую не оборудованной кондиционером - настоящее испытание, но местные жители к этим мерам относятся с пониманием.

Наши миротворцы закавказскую жару переносят стойко. Хотя в отличии от тех, кто ждет своей очереди в машине, укрыться от палящего солнца в тени они не могут. К тому же, все четыре часа дежурства бойцы проводят в полной экипировке.

В трех километрах от КПП расположены азербайджанские и армянские посты. Такое соседство заставляет миротворцев все время быть на чеку. Впрочем, с появлением здесь российских военных, режим прекращения огня еще ни разу не был нарушен. А развивающиеся над линией соприкосновения российские триколоры для местных жителей являются лишний раз дополнительной гарантией безопасности.