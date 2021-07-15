«Решение готовилось давно»: Геращенко назвал причину отставки Авакова

Уйти в отставку бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову предложил президент Владимир Зеленский. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, это решение готовилось очень давно, а Аваков не хотел быть «вечным министром».

«Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно довольно давно готовилось», - сказал Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что сейчас Аваков планирует взять отпуск, а затем продолжит помогать президенту.

Аваков написал заявление об уходе с поста в начале этой недели. В четверг, 15 июля, за отставку проголосовали депутаты Верховной рады. Ранее глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Харькове Андрей Лесик рассказал «Звезде», какое будущее может ждать экс-министра на Украине.