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На Украине рассказали о будущем Авакова

Светлана Иванова
11:12 15.07.2021
Чиновник может претендовать на пост мэра города Харькова, сообщил местный депутат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: arsen.avakov.1, facebook
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Арсен Аваков, за отставку которого с поста министра внутренних дел Украины, проголосовали  депутаты Верховной рады, может претендовать на пост мэра города Харькова. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в городе Харьков Андрей Лесик.

«Тут еще шутят, возможно, он станет кандидатом в мэры города Харькова. Выборы будут осенью. Но я в это не совсем верю, потому что менять министерское кресло на  работу мэра, не думаю. Плюс не думаю, что его харьковчане поддержали бы», - пояснил Лесик.

В целом, по мнению депутата, решение Авакова подать в отставку было неожиданным, потому что он просидел в кремле министра семь лет и устраивал всех людей, которые управляли Украиной. При этом, как полагает Лесик, преимущественно людей извне страны.

«Устраивал  абсолютно всех, тех людей, в большей степени которые управляли нашей страной извне. Почему так произошло?  Возможно, какая-то кадровая рокировка, возможно, это связано с тем, что Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. ред.) будут сливать или разменивать, воспринимайте как угодно», - добавил депутат.

Он также выразил мнение, что могла измениться политическая ситуация, побудившая Авакова искать перемены.

«В данном случае силовой блок всегда был под Аваковым, на мой взгляд, в свое время, когда он фактически не поддержал Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко. - Прим. ред.)... а сделал ставку на Зеленского, и за счет этого остался в своем кресле, но, наверное, что-то изменилось, возможно, выросли аппетиты, возможно, уровень влияния его требует каких-то перемен, поживем - увидим», - резюмировал Лесик.

О решении Авакова подать в отставку стало известно в начале недели. В четверг, 15 июля, парламент Украины уволил чиновника с должности главы МВД.

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