Парламент Украины уволил Авакова с должности главы МВД

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который находился на своем посту семь лет. Данное решение поддержал 291 парламентарий.

Ранее стало известно, что Аваков подал в отставку. Скан-копию его заявления разместила пресс-служба МВД. Государственный деятель поблагодарил сотрудников министерства за годы совместной работы. Аваков занимал пост главы ведомства с февраля 2014 года.