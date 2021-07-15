Жена Мамонова рассказала о крайне тяжелом состоянии артиста

Музыкант и актер Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии, пятнадцатые сутки - на аппарате искусственной вентиляции легких, вывести его из медикаментозной комы пока не удалось. Об этом «Звезде» рассказала жена артиста Ольга Мамонова.

«Ничего хорошего. Состояние крайне тяжелое. Пятнадцатые сутки под ИВЛ, девятнадцать суток в Коммунарке... Они (врачи. - Прим. ред.) говорят, что сейчас настолько тяжелое состояние, что о второй попытке снять его с ИВЛ речи нет... В искусственной коме», - рассказала она.

Ранее стало известно, что артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. По словам Мамоновой, врачи воздерживаются от прогнозов.