Гаркуша рассказал о своих отношениях с Мамоновым

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша выразил сожаления по поводу смерти музыканта и актера Петра Мамонова. По его словам, они познакомились в середине 80-х и после этого держали связь.

«Конечно, очень печально, что не стало Петра Николаевича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в середине 80-х годов, когда приезжали в рок-лабораторию на фестиваль. И потом, чуть позже, в 89-м ездили во Францию на фестиваль, мы, "Звуки Му" и группа "Кино". Было здорово и весело. И, конечно, когда он приезжал к нам в Питер, я ходил на его спектакли: обнимались, целовались, разговаривали. Жалко, что такого прекрасного, гениального человека больше нет», - сказал Гаркуша «Звезде».

Советский и российский актер, лидер рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в четверг, 15 июля, на 71-м году жизни. В июне артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией, спустя некоторое время музыканта перевели на ИВЛ из-за ухудшения состояния.