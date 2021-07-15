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Экоактивистка заявила, что Ди Каприо готов заняться борьбой с лесными пожарами в Якутии

Олеся Степакова
14:35 15.07.2021
Всего на территории республики действует 205 лесных пожаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами в Якутии. Экоактивистка Роза Дьяченко в беседе со «Звездой» отметила, что согласна с позицией замминистра экологии Якутии Сергея Сивцева, так как, по ее мнению, невозможно ответить на несуществующую помощь.

«Насчет ответа замминистра экологии Якутии Сергея Сивцева, то я с ним абсолютно согласна, потому что невозможно ответить на несуществующую помощь. Леонардо Ди Каприо еще не предлагал помощь, поэтому, как он мог ответить, принимаю или не принимаю, запроса же не было. Я думаю, что все правильно ответил. Когда запрос поступит, тогда можно будет думать», - рассказала активистка.

Ранее Дьяченко рассказала «Звезде» о том, что ей удалось связаться в соцсетях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо по поводу бушующих пожаров в Якутии. По словам девушки, артист ответил ей после многочисленных сообщений в соцсетях и выразил желание помочь жителям республики. Замминистра экологии Сергей Сивцев позже отреагировал на эту информацию заявив, что местные власти справятся своими силами.

Всего на территории республики действует 205 лесных пожаров. Общая территория, охваченная огнем, составляет 1,242 миллиона гектаров леса. Авиация Минобороны РФ сбросила на очаги лесных пожаров в Якутии уже более 750 тонн воды. Военнослужащие продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха.

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