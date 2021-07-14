Авиация Минобороны РФ сбросила на очаги лесных пожаров в Якутии более 750 тонн воды

Авиация Министерства обороны России сбросила на очаги лесных пожаров в Якутии более 750 тонн воды. Военнослужащие продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха.

Отмечается, что за сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 330 тонн воды на очаги крупных природных пожаров.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и 600 кг грузов.

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны страны было выполнено 124 сброса около 760 тонн воды, а также перевезено 200 специалистов противопожарной службы и свыше 25,5 тонны грузов.

В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5, емкостью пять тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.